Ventola boccia l’Inter | Non si è visto niente solo la speranza di prendere un corner

Nicola Ventola non usa mezzi termini: l’Inter è stata travolta dal PSG nella finale di Champions League, con un secco 5-0 che ha lasciato il segno. Ma cosa ci dice questo sul futuro del calcio italiano? In un momento in cui le squadre nostrane faticano a brillare in Europa, la sconfitta dei nerazzurri è un campanello d’allarme. Riuscirà l’Inter a risollevarsi e riconquistare il palcoscenico continentale? È tempo di riflession

Le parole di Nicola Ventola a Viva el Futbol sulla cocente sconfitta dell'Inter contro il PSG nella finale di Champions League Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, ha commentato senza mezzi termini la pesantissima sconfitta per 5-0 rimediata dai nerazzurri contro il PSG nella finale di Champions League a Monaco. Durante il podcast Viva el Futbol,

