Ventimiglia scooter con due giovani a bordo finisce a terra Un ragazzo all’ospedale | Foto

Un incidente stradale ha scosso Ventimiglia la sera di domenica, coinvolgendo due giovani su uno scooter. Il sinistro, avvenuto sulla Statale 20, ha portato uno dei ragazzi in ospedale. Questo episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale nel contesto delle crescenti statistiche sugli incidenti giovanili. È fondamentale promuovere una guida responsabile per evitare che situazioni simili si ripetano. La sicurezza non è mai troppa!

Ventimiglia – Incidente stradale la sera di domenica 1 giugno sulla Statale 20, in località Trucco a Ventimiglia. Uno scooter su cui viaggiavano due giovani, alla guida secondo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ventimiglia, scooter con due giovani a bordo finisce a terra. Un ragazzo all’ospedale | Foto

