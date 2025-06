Veleni sull’omicidio di Martina | denunciato tiktoker per insulti a vittima e genitori e c’è il ‘caso panino’

L'omicidio di Martina Carbonaro ha sconvolto l'Italia e acceso un acceso dibattito sui limiti dei social. Mentre il dolore per la perdita si mescola alla rabbia, emerge un fenomeno inquietante: insulti e derisioni nei confronti della vittima e della sua famiglia su TikTok. La denuncia di un tiktoker per diffamazione aggravata mette in luce il lato oscuro di una piattaforma che, anziché unire, sembra spingere verso l'odio. È tempo di riflettere su come i social influenz

Tempo di lettura: 3 minuti L’omicidio della 14enne Martina Carbonaro è uno choc, e ad esso si sta saldando una vischiosa scia di veleni. Lo scenario dei secondi sono i social, con Tiktok epicentro. Il bilancio di giornata parla di due casi. Un account denunciato per diffamazione aggravata, e un venditore-tiktoker finito nell’occhio del ciclone per un video. Tanto per iniziare c’è la denuncia. Marcello Carbonaro, padre della vittima, si è recato dai Carabinieri di Afragola. Assistito dal penalista Sergio Pisani, ha sporto querela contro un profilo di Tiktok. Un utente dall’accento settentrionale ha infatti postato un video, dove si attribuirebbero colpe ai genitori di Martina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Veleni sull’omicidio di Martina: denunciato tiktoker per insulti a vittima e genitori, e c’è il ‘caso panino’

