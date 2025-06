Velasco Vitali firma il poster del Lecco Film Fest 2025

Il Lecco Film Fest 2025 si prepara a stupire con un poster firmato da Velasco Vitali, un maestro dell'arte contemporanea. Con la sua sensibilità poetica, Vitali affronta il tema "Questi tempi..." invitando a riflettere sui cambiamenti che caratterizzano la nostra epoca. Questo evento non è solo una celebrazione del cinema, ma un'occasione per esplorare le connessioni tra arte e vita, proprio mentre il mondo si interroga sul suo futuro. Non perdere l'opportunità di vivere questa esperienza coinvol

Il sesto Lecco Film Fest ha trovato la sua immagine simbolo nell'arte di Velasco Vitali. L'artista nato a Bellano nel 1960 ha creato il manifesto della manifestazione cinematografica che si terrĂ dal 3 al 6 luglio 2025, interpretando con sensibilitĂ poetica il tema di quest'anno: "Questi tempi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Velasco Vitali firma il poster del Lecco Film Fest 2025

