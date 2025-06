Vecchio west a Cassina | torna il Du Dì Country

Il Du Dì Country è tornato a Cassina, riportando l’atmosfera del Far West tra divertimento e tradizione! Dopo anni di attesa, Sant’Agata Martesana si trasforma in un autentico villaggio western, dove cavalieri e amanti della natura si ritrovano per celebrare l’amore per il cavallo e la cultura cowboy. Un evento che non solo risveglia ricordi, ma segna anche un ritorno ai legami comunitari, sempre più preziosi nel nostro mondo frenetico. Non perderti questa festa

La lunga attesa è finita, l’inaugurazione l’altra sera, a Sant’Agata Martesana festa grande fino a domani: rigorosamente “ Old west “. È tornato il “ Du Dì Country “, manifestazione equestre e happenig in stile western che fu appuntamento abituale dell’estate fino a una quindicina di anni fa. Poi una lunga interruzione, e nei mesi scorsi, grazie alla collaborazione fra Associazione amici del Cavallo, Pro loco, oratorio, Comune, gruppi assortiti del paese e tanti cittadini e volontari, l’edizione del rientro. Il taglio del nastro l’altra sera, da parte della sindaca Elisa Balconi e dei promotori e animatori delle giornate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vecchio west a Cassina: torna il Du Dì Country

