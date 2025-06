Vasto incendio a San Mango Piemonte vigili del fuoco a lavoro

Un vasto incendio ha colpito San Mango Piemonte, devastando centinaia di metri quadrati di macchia mediterranea. Mentre i Vigili del Fuoco si prodigano per spegnere le fiamme, riflettiamo su un fenomeno preoccupante: l’aumento degli incendi estivi, legato a cambiamenti climatici sempre più evidenti. Ogni rogo non è solo una tragedia locale, ma un campanello d’allarme per il nostro ambiente. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti cruciali!

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un incendio questa volta a San Mango Piemonte (Sa). Ad andare in fiamme centinaia di metri quadri di macchia mediterranea e arbusti. I Vigili del Fuoco della sede centrale di Salerno ieri sera sono riusciti per il momento a tamponare la situazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vasto incendio a San Mango Piemonte, vigili del fuoco a lavoro

