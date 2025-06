Vasco Rossi Senza Parole è da brividi | Ecco lo spettacolo più potente del mondo

Vasco Rossi, con "Senza parole", offre un'esperienza che va oltre la musica: è un viaggio nelle emozioni collettive. Don Ciotti, fondatore di Libera, sottolinea come l'arte possa essere un faro in tempi di incertezze. In un momento storico in cui le fragilità emergono più che mai, la musica diventa strumento di resilienza, un potente richiamo alla solidarietà. Scopri come le note possono trasformarsi in un abbraccio che scalda il cuore!

La musica può portare un grande contributo perché è arte e cultura e la cultura è fondamentale può dare una mano alle persone in un momento di nebbia sofferenza e fatica queste ondate di musica parole importanti e anche riconoscere le fragilità che ci sono può essere stimolo per tutti”. Queste le parole di Don Ciotti, dell'Associazione Libera, presente, ieri sera, alla prima data del tour di Vasco Rossi allo stadio Olimpico a Torino. Il rocker ha dato ufficialmente il via, dallo stadio Olimpico di Torino, con 36mila presenze, al "Vasco Live Duemilaventicinque", il tour che lo porterà in sei città, per un totale di dodici concerti totali, che dimostreranno ancora una volta come sia la più grande macchina da live del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vasco Rossi, Senza Parole è da brividi: "Ecco lo spettacolo più potente del mondo"

