Vasco Rossi comincia il tour a Torino | “In un mondo d’odio celebriamo la vita con i concerti”

Il re del rock italiano, Vasco Rossi, ha dato il via al suo attesissimo tour a Torino, dichiarando: "In un mondo d’odio celebriamo la vita con i concerti". Con "Vita spericolata" in prima posizione, il cantautore non solo celebra la musica, ma invita anche a riflettere sull'importanza di condividere momenti di gioia. Un messaggio potente che risuona forte in un'epoca in cui la connessione umana è più preziosa che mai. Non perdere questa esperienza unica!

È partito ufficialmente dallo stadio Olimpico di Torino il tour di Vasco Rossi che questa volta ha inserito Vita spericolata in cima alla scaletta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

