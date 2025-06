Varlungo esasperati per la sosta selvaggia È un caos qui un' ambulanza non passa

Con l'estate che si avvicina e gli eventi che richiamano sempre più visitatori, la situazione a Varlungo è diventata insostenibile. La sosta selvaggia in via Fabrizio De André crea un imbuto, ostacolando persino il passaggio delle ambulanze. Questo fenomeno non è isolato: in molte città italiane, la questione della mobilità diventa cruciale. È ora di chiedere soluzioni concrete per garantire sicurezza e vivibilità a tutti!

Con l'arrivo dell'estate e l'intensificarsi degli eventi, la situazione per i residenti di via Fabrizio De André è diventata insostenibile. La strada, già di per sé stretta, si trasforma in un imbuto a causa della sosta selvaggia su entrambi i lati della carreggiata, rendendo problematico non.

