Varenna si trasforma in salotto del calcio | centinaia di tifosi per Inter-Paris Saint Germain

Varenna si fa palcoscenico del calcio! La finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain ha trasformato Piazza San Giorgio in un vivace salotto all'aperto, dove centinaia di tifosi hanno condiviso la passione per il football. Un'iniziativa che non solo celebra lo sport, ma unisce la comunità in un momento di festa collettiva. Una dimostrazione perfetta di come il calcio possa creare legami inaspettati!

Piazza San Giorgio a Varenna si è trasformata in un grande salotto a cielo aperto per seguire la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Varenna e l'Inter Club Centro Lago, ha richiamato.