Le spiagge italiane si stanno trasformando in veri angoli di benessere per tutti, anche per i nostri amici a quattro zampe! L'assessora Cinzia Campanelli propone un cambiamento delle norme per garantire un'accoglienza migliore ai cani. Questo non è solo un passo verso il turismo pet-friendly, ma rappresenta un trend in crescita: sempre più famiglie scelgono di viaggiare con i propri animali. Un'occasione imperdibile per rendere le vacanze più inclusive! ????

Spiagge e animali d’affezione, c’è da cambiare le regole. È questo lo spirito che aleggia in Viale De Gasperi, con l’assessora Cinzia Campanelli fermamente convinta di dover migliorare l’accoglienza in riviera promuovendo, in regione, la modifica delle norme che regolano l’ingresso e la permanenza di cani sull’arenile sotto concessione. Norme che l’assessora considera in parte troppo restrittive per un periodo in cui tantissime famiglie hanno animali che non sanno come gestire durante le vacanze. In particolare, per il membro dell’esecutivo sarà necessario rivedere quanto previsto dalla legge 20 del 2019 ovvero, nello specifico, la ‘ Disciplina regionale per l’accesso ai cani nelle spiagge ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Vanno cambiate le norme sulle spiagge per cani"

