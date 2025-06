Vanity sizing ovvero di quando le misure non contano | sapete di cosa parliamo?

Il vanity sizing sta ridefinendo il nostro concetto di taglia e bellezza. Negli anni '80, questa strategia ha trasformato le misure per farci sentire meglio riguardo al nostro corpo, ma oggi solleva interrogativi su quanto il mercato influisca sulla nostra autostima. Le dimensioni fisiche non contano più come un tempo; è fondamentale riflettere su come la moda plasmi la nostra percezione di noi stessi. Siete pronte a scoprire la verità dietro le taglie?

Introdotto negli anni '80, il così detto vanity sizing è il fenomeno per cui capi di abbigliamento della stessa misura diventano nel tempo più grandi in dimensioni fisiche. In pratica, nei decenni le taglie sono state ridotte per solleticare la vanità delle clienti. Ve ne eravate accorte?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Vanity sizing, ovvero di quando le misure (non) contano: sapete di cosa parliamo?

