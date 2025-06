Valorizzare i Monti Lepini con turismo e infrastrutture L' incontro

Oggi a Sermoneta, i sindaci dei Monti Lepini si sono riuniti per dare vita a un progetto di valorizzazione turistica che punta su enogastronomia e infrastrutture. Onorato Nardacci ha sottolineato l'urgenza di capitalizzare le opportunitĂ offerte dai recenti fondi, rendendo la zona una nuova meta per gli amanti del buon cibo e della natura. Un passo fondamentale per inserirsi nel trend crescente del turismo sostenibile!

Numerosi sindaci si sono incontrati oggi a Sermoneta per parlare di turismo enogastronomico e di come conquistare il mercato. "Questo è il momento - ha affermato Onorato Nardacci, Commissario della XIII ComunitĂ montana dei Monti Lepini - di non disperdere quanto conquistato grazie ai fondi del.

Colleferro. Nuovo Team Special Olympics di Atletica: Inclusione e Sfide. Un progetto a cura di "Atletica Colleferro-Segni" e "Anffas Monti Lepini"

In un contesto sempre piĂą attento all'importanza dell'inclusivitĂ , a Colleferro nasce un nuovo Team Special Olympics di Atletica.

