Valeria Marini sbarca nel mondo di "Beautiful" come guest star, portando un pizzico di glamour italiano nella celebre soap opera. Le riprese tra Napoli e Capri non sono solo una cornice da sogno, ma un segno di come il Made in Italy stia conquistando palcoscenici internazionali. Un incontro perfetto tra cultura e spettacolo che dimostra che, a volte, la vita riserva sorprese davvero speciali! Non perdere il suo debutto!

Valeria Marini entra nel cast di Beautiful come guest star italiana. L'ex prima donna del Bagaglino ha partecipato alle riprese italiane del cast della soap opera statunitense che al momento si stanno svolgendo in Italia, tra Napoli e Capri. "La vita sa sorprenderti", ha scritto Marini a. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Valeria Marini nel cast di Beautiful come guest star italiana: "La vita sa sorprenderti"

Valeria Marini entra nel cast di Beautiful con un ruolo speciale

Valeria Marini sbarca nel mondo di Beautiful! La celebre soubrette italiana si unisce al cast della soap opera più amata, con un ruolo speciale girato tra le bellezze di Napoli e Capri.

