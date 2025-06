Valeria Marini | “C’è una persona nella mia vita Ora in tv vorrei fare da giudice in un talent”

Valeria Marini, icona del glamour italiano, svela un sogno: diventare giudice in un talent show! Durante l'ospitata da Francesca Fialdini, la star di "Beautiful" ha condiviso dettagli sulla sua vita e ambizioni. In un momento in cui i reality dominano la televisione, il suo desiderio di tornare in tv con un ruolo di peso riflette la crescente voglia di autenticità e freschezza nel panorama dello spettacolo. Curiosi di sapere come si muoverà?

