Valeria Marini | Beautiful a Capri con Ginevra Lamborghini e Katherine Kelly Lang

Valeria Marini sbarca a Capri per una straordinaria avventura sul set di "Beautiful", affiancata da Ginevra Lamborghini e Katherine Kelly Lang. Questo incontro tra il glamour italiano e l'iconica soap opera americana segna un momento unico, dove moda e televisione si fondono in un contesto suggestivo. L’energia che trasmette Valeria è contagiosa: chi non vorrebbe scoprire cosa succede tra le meraviglie del Golfo? Preparatevi a emozioni da capogiro!

Valeria Marini ha intrapreso una nuova sfida professionale, ritrovandosi sul set di Beautiful nella veste di guest star italiana. L'ex protagonista de Bagaglino ha partecipato con entusiasmo alle riprese italiane della celebre soap statunitense, attualmente in scena tra le suggestive location di Napoli e Capri. un'esperienza emozionante Durante le riprese, l'attrice ha potuto vivere un'esperienza .

