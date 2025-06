Valeria Marini a Da noi… a ruota libera | Nuovo amore nella mia vita E risponde alle critiche su Beautiful

Valeria Marini rinasce a "Da noi… a ruota libera", svelando un nuovo amore e rispondendo con grinta alle critiche su "Beautiful". La sua energia contagiosa illumina il talk show di Rai1, dove la nostalgia incontra progetti freschi. In un momento in cui il pubblico cerca autenticità e storie di rinascita, Valeria si propone come simbolo di resilienza. Non perdere l’occasione di scoprire il suo emozionante viaggio!

Valeria Marini è tornata sotto i riflettori con l’energia luminosa e teatrale che l’ha sempre contraddistinta. E lo ha fatto nell’ultima puntata di Da noi. a ruota libera, lo storico talk show di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, affiancata per l’occasione da un co-conduttore d’eccezione: Nek. Tra ricordi, sogni e nuove aspirazioni, la showgirl ha raccontato la sua verità con ironia, charme e qualche piccola rivelazione sentimentale. Valeria Marini a Da noi. a ruota libera: le confessioni. Valeria Marini entra in studio con il sorriso di sempre, accolta da Francesca Fialdini che le rivolge auguri pubblici per il suo recente compleanno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Valeria Marini a Da noi… a ruota libera: “Nuovo amore nella mia vita”. E risponde alle critiche su Beautiful

Leggi anche Valeria Marini compie 58 anni. Il party flop, il flirt con Jovanotti, la malattia all'occhio, la mamma Gianna Orrù: «Mi ha bloccata su Whatsapp» - Valeria Marini festeggia 58 anni con l'entusiasmo di sempre, nonostante le sfide recenti come il flop del suo ultimo party e il flirt con Jovanotti.

