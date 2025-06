Valentina Vadi punta su imprenditori locali per il futuro della Sangiovannese

Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni, sta tracciando la rotta per il futuro della Sangiovannese. Puntare su imprenditori locali non è solo un atto di fiducia, ma un segnale forte: il calcio può diventare un volano economico e sociale per il territorio. Coinvolgere risorse del posto significa costruire legami più solidi e sostenibili. Scopri come questa strategia potrebbe trasformare il futuro calcistico e imprenditoriale della comunità!

SAN GIOVANNI Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni, è concentrata sulle trattative societarie per dare un nuovo volto dirigenziale alla Sangiovannese e, a quanto appreso, sta lavorando alacremente per cercare di convincere gli imprenditori del posto a prendere le redini del sodalizio di Piazza Arduino Casprini. È questo il suo obiettivo principale, avrebbe infatti piacere nel consegnare il calcio azzurro nelle mani di persone del posto anziché favorire l'ingresso degli americani che, comunque, hanno manifestato anche recentemente agli ex vertici del Marzocco la loro intenzione di prendere tutto il pacchetto, settore giovanile compreso.

