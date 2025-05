Valditara richiama il ruolo etico dei docenti il CNDDU chiede giustizia per la A046

Il Ministro Valditara ribadisce il valore etico dei docenti, ma il CNDDU avverte: la classe A046 è in sofferenza. In un momento in cui l'istruzione sta affrontando sfide senza precedenti, è cruciale garantire dignità e stabilità agli insegnanti. La qualità dell'educazione dipende dalla loro serenità. È ora di lavorare per un sistema di mobilità che rispetti chi ogni giorno forma le menti del futuro. Un altro passo verso una scuola giusta.

Il CNDDU accoglie positivamente le dichiarazioni del Ministro Valditara sull’importanza educativa e civile del docente, ma richiama l’attenzione sul disagio di molti insegnanti, in particolare della classe A046, penalizzati da un sistema di mobilità inadeguato e da condizioni di lavoro che minano dignità e stabilità Valditara: docente come guida etica e civile Il Ministro Giuseppe . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

