Vaccino Covid autoreplicante Kostaive problemi di sicurezza senza precedenti l' Italia si opponga a questa minaccia per l' umanità

In un'epoca in cui la salute pubblica è più fragile che mai, si accende un dibattito infuocato sui vaccini autoreplicanti contro il Covid. La recente ricerca di Maurizio Federico mette in luce potenziali problemi di sicurezza senza precedenti. L'Italia deve prendere una posizione chiara per tutelare la salute dei cittadini e prevenire rischi futuri. È fondamentale non abbassare la guardia: la scienza e la trasparenza devono guidare le nostre scelte.

Il meccanismo biologico di diffusione e possibili effetti avversi sono descritti in dettaglio in una recente ricerca pubblicata sull’International Journal of Molecular Sciences a firma di Maurizio Federico, ricercatore virologo e responsabile del Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Istituto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid autoreplicante Kostaive, problemi di sicurezza senza precedenti, l'Italia si opponga a questa minaccia per l'umanità

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pfizergate, tribunale Ue boccia von der Leyen su sms con Bourla su acquisto 1,8 mld dosi vaccino Covid Pfizer su 4,2 mld totali: “Rendere legittimo l'accesso agli atti"

Il tribunale dell'Unione Europea ha respinto la posizione di Ursula von der Leyen riguardo ai messaggi scambiati con il CEO di Pfizer, Albert Bourla, sull'acquisto di 18 miliardi di dosi di vaccino contro il Covid.

Cerca Video su questo argomento: Vaccino Covid Autoreplicante Kostaive Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

VACCINO COVID AUTOREPLICANTE, DONZELLI: ECCO PERCHÉ SERVE UNA MORATORIA PER FERMARLO; Vaccino Covid, ennesimo sparo nel buio della Commissione Ue: gravi problemi di sicurezza per nuovo farmaco “Kostaive” a base di RNA autoreplicante; Vaccino Covid ennesimo sparo nel buio della Commissione Ue | gravi problemi di sicurezza per nuovo farmaco Kostaive a base di RNA autoreplicante; Vaccino Covid, 1400 morti in eccesso nel 2023 in Giappone, Paese col più alto numero di vaccinazioni pro capite - lo STUDIO su Jama. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Vaccino Covid autoreplicante “Kostaive", allarme del CMSI: "Diffonde mRNA e Spike in tutti i tessuti passando da specie a specie senza barriere, enorme rischio biologico"

Scrive informazione.it: Insomma, è una settimana da ombrello e impermeabile, in cui la pioggia sembra non voler lasciare tregua, salvo alcune brevi e temporanee pause. In questi gironi il maltempo sta insistendo su ...

Vaccino autoreplicante Covid/ “Una bomba biologica nel corpo”: il nuovo siero mRNA divide i medici

Come scrive ilsussidiario.net: Mentre l’Italia si prepara a ricevere le prime dosi del vaccino autoreplicante Covid Kostaive, il dibattito scientifico si fa sempre più infuocato: questo siero, basato su una particolare ...

Kostaive, il vaccino anti-COVID di nuova tecnologia

Lo riporta butac.it: Chi vuole verificare, può leggere la decisione della Commissione Europea nella nota (2). Il post sfrutta alcune fallacie per far sorgere dubbi sul vaccino Kostaive (di cui abbiamo spiegato il ...