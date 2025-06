Usa | inviata a Iran proposta su nucleare

L'inviato speciale americano, Steve Witkoff, ha lanciato una proposta sul nucleare iraniano che potrebbe segnare una svolta storica. In un contesto internazionale sempre più teso, questo gesto segna un tentativo di dialogo in un'era di conflitti e incertezze. La Casa Bianca ha ribadito la sua posizione ferma: l'Iran non dovrà mai avere accesso all'arma nucleare. Riuscirà questa proposta a riaccendere la speranza di una pace duratura?

7.00 L'inviato speciale Usa, Steve Witkoff, ha inviato al regime iraniano una "proposta dettagliata e accettabile" per un accordo sul nucleare. Lo riferiscono fonti Usa che citano la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. "Il presidente Trump ha chiarito che l'Iran non potrà mai ottenere una bomba nucleare", ha ribadito Leavitt. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

