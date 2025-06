Usa-Iran chi lavora per l’accordo sul nucleare e chi rema contro Parla Pedde

L'ombra dell'accordo sul nucleare iraniano si allunga, mentre un recente rapporto dell'Agenzia internazionale per l’energia atomica accende i riflettori su attività segrete di Teheran. Con la comunità internazionale che guarda con apprensione, chi lavora per la diplomazia e chi rema contro sta ridefinendo gli equilibri. Un punto cruciale? La trasparenza sembra più lontana che mai, alimentando il dibattito su sicurezza e stabilità globale. La tensione è palpabile!

Un recente rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Iaea), pubblicato il 31 maggio 2025, ha rivelato che l’Iran ha condotto attività segrete con materiale nucleare non dichiarato, sollevando nuove preoccupazioni sulla trasparenza del suo programma. Secondo il documento, citato da Reuters, Teheran avrebbe intrapreso operazioni non conformi agli obblighi previsti dall’accordo sul nucleare del 2015 (Jcpoa), dal quale gli Stati Uniti si sono ritirati nel 2018 durante la prima presidenza di Donald Trump. Il rapporto evidenzia la presenza di tracce di materiale nucleare in siti non registrati, suggerendo che l’Iran potrebbe aver proseguito attività di ricerca o sviluppo al di fuori del monitoraggio internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Usa-Iran, chi lavora per l’accordo sul nucleare e chi rema contro. Parla Pedde

Trump: patto nucleare con l'Iran, «in un certo senso»

In una svolta sorprendente, l'amministrazione Trump ha avanzato una proposta scritta agli iraniani per tentare di risolvere la questione nucleare.

