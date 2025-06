Usa il fine settimana del Pride a Hollywood | le immagini della festa

Questo fine settimana, Hollywood si tinge di arcobaleno per il WeHo Pride, una celebrazione che unisce migliaia di persone lungo Santa Monica Boulevard. Musica, arte e colori animano le strade in un festival che non è solo una festa, ma un potente simbolo di inclusione e libertà . In un momento in cui i diritti LGBTQ+ sono più che mai al centro del dibattito, questo evento rappresenta una risposta vibrante e coraggiosa. Non perderti le immagini di questa straordinaria celebrazione!

Negli Usa è il fine settimana del Pride a Hollywood. Migliaia di persone si sono radunate lungo Santa Monica Boulevard a West Hollywood, in California, durante il fine settimana del WeHo Pride. È una delle più grandi celebrazioni del Pride per la comunità LGBTQ+ del Paese, e prevede tre giorni di musica, festival di strada e sfilate. Artisti e celebrità in primo piano tra cui Lizzo, Paris Hilton e Cara Delevingne. Gli eventi del Pride si svolgono a West Hollywood dal 1979. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, il fine settimana del Pride a Hollywood: le immagini della festa

