Usa | fine dell’estensione della Nato

di un cambio di narrativa che potrebbe ricalibrare gli equilibri geopolitici in Europa. La questione dell’allargamento della NATO non è solo un tema militare, ma un delicato gioco di diplomazia che influisce su stabilità e sicurezza globale. La legittimazione delle richieste russe segna un punto di svolta significativo, aprendo interrogativi su come si evolverà il futuro della sicurezza nel nostro continente. Una nuova era di dialogo o di tensione?

In un’intervista all’ABC news l’inviato Usa per l’Ucraina Keith Kellogg ha riconosciuto come legittime le richieste di Mosca di non allargare la Nato. Un niet chiaro e forte, quindi, all’adesione dell’Ucraina all’Alleanza Atlantica, ma che si estende, come ha specificato, anche a Georgia e Moldavia. Se si tiene presente la storia recente, si tratta di una svolta epocale, dal momento che è dal 2008, dal vertice Nato di Bucarest, che l’Occidente aveva messo in agenda l’ingresso di Georgia e Ucraina nella Nato (la pressione sulla Moldavia è successiva, diventando cogente con l’attuale presidente Maya Sandu). 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Usa: fine dell’estensione della Nato

Ucraina, Rubio: "La Nato vuole porre fine alla guerra, vogliamo vedere progressi"

Durante un incontro ad Antalya, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha espresso il desiderio di vedere la NATO intensificare gli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina.

