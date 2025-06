Urgnano inaugurata la nuova piazza Medea Colleoni nella frazione Basella

Oggi, Urgnano celebra un nuovo cuore pulsante: la piazza "Medea Colleoni" di Basella. Un evento che ha riunito comunità e istituzioni, sottolineando l'importanza di spazi pubblici che favoriscono il dialogo e la socialità. In un'epoca in cui il benessere collettivo è sempre più al centro dell'attenzione, questa inaugurazione non è solo un traguardo locale, ma un passo verso una comunità più coesa e attiva. Lasciati ispirare dalla

Urgnano. È stata inaugurata questo pomeriggio, venerdì 30 maggio, la nuova piazza “Medea Colleoni” di Basella. Una cerimonia molto partecipata che ha visto la presenza di cittadini, autorità, rappresentanti delle scuole e delle associazioni del territorio. L’inaugurazione si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco e delle autorità presenti, seguiti dalla presentazione del progetto di riqualificazione dell’area, curato dall’ingegnera Francesca Malgorani, progettista e direttrice dei lavori. L’intervento ha permesso di trasformare completamente lo spazio urbano dell’area ex Tasso, ora pensato come luogo di socialità e ritrovo per la comunità, in accordo con le indicazioni della sovrintendenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Urgnano, inaugurata la nuova piazza Medea Colleoni nella frazione Basella

Cerca Video su questo argomento: Urgnano Inaugurata Nuova Piazza Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Urgnano, inaugurata la nuova piazza Medea Colleoni nella frazione Basella; Conclusi i lavori nell'area ex Tasso, la nuova piazza di Basella intitolata a Medea Colleoni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Conclusi i lavori nell'area ex Tasso, la nuova piazza di Basella intitolata a Medea Colleoni

Lo riporta primatreviglio.it: I lavori nell'area ex Tasso di Basella, frazione di Urgnano, sono terminati e venerdì 30 maggio sarà inaugurata la nuova piazza intitolata a Medea Colleoni.