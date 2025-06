Uomini e Donne Margherita beccata con due ex del trono over | rottura con Dennis?

Margherita Beccata! La giovane protagonista di Uomini e Donne è stata sorpresa con due ex del trono over, mentre la sua storia con Dennis sembra già giunta al capolinea. Dopo un inizio da favola, i social hanno acceso i riflettori su una crisi inaspettata. Questo episodio mette in luce quanto sia volatile il mondo dei reality, dove l'amore può svanire in un attimo. E voi, ci credete ancora nelle favole televisive?

Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli erano usciti insieme da Uomini e Donne sorprendendo tutti, ma a pochi giorni dalla fine del programma sembra che il loro rapporto sia già in crisi. Dopo le foto romantiche condivise sui social e alcuni pranzi insieme nella Capitale, è bastato un post per scatenare i dubbi dei fan. Poi l'affondo diretto contro l'ex cavaliere del trono over, accusato di aver mostrato una maschera in tv. Una relazione iniziata con entusiasmo. La storia tra Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli è cominciata in modo inaspettato, quasi sottovoce, per poi esplodere in una scelta silenziosa ma decisa.

