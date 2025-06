Uomini e Donne | Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli già in crisi? Gli indizi social

La love story tra Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli, freschi protagonisti di "Uomini e Donne", potrebbe già essere in crisi. Le misteriose frecciatine sui social e le foto di Margherita senza il suo lui stanno sollevando un polverone tra i fan. Questo episodio si inserisce in un trend sempre più comune: relazioni che nascono e si spezzano in un attimo, sotto l'occhio vigile dei follower. Cosa ne pensate? L'amore è davvero un gioco da ragazzi?

Una delle ultime coppie nate nel dating show di Canale 5 potrebbe essere già scoppiata. Le 'frecciatine' social e le foto senza Dennis lasciano pochi dubbi tra i fan. 🔗 Leggi su Mistermovie.it

