Uomini e Donne la proposta di Gianmarco a Cristina dopo la scelta | fan increduli

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, Gianmarco ha sorpreso tutti con una proposta a Cristina che ha catturato l'attenzione dei fan. In un'epoca in cui le relazioni si fanno sempre più complesse, questo gesto dimostra che l'amore può ancora sorprendere. La scelta del tronista rappresenta un ritorno alla spontaneità nei sentimenti, un tema che sta prendendo piede anche nella vita reale. Riusciranno i due a scrivere un nuovo capitolo insieme?

News TV. La puntata conclusiva di Uomini e Donne, andata in onda ieri sera, ha regalato un colpo di scena che ha lasciato tutti i fan a bocca aperta. Gianmarco Steri ha scelto Cristina, mettendo fine al suo percorso da tronista con una decisione tanto attesa quanto emozionante. Ma il vero colpo di teatro è arrivato poco dopo, quando i due protagonisti si sono raccontati ai microfoni di Witty Tv in un’intervista che ha svelato retroscena inaspettati. A emergere è stato un Gianmarco totalmente preso dalla sua nuova fidanzata, ma anche sorpreso da alcuni lati del suo carattere. Leggi anche: “Uomini e donne”, la lite tagliata durante la scelta? Cos’è successo Leggi anche: “Uomini e donne”, Gianmarco sceglie Cristina ma accade l’impensabile: gelo in studio (VIDEO) “Non pensavo fosse così dolce. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Uomini e Donne, la proposta di Gianmarco a Cristina dopo la scelta: fan increduli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio

Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Proposta Gianmarco Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gianmarco ha scelto tra Cristina e Nadia a Uomini e Donne, il racconto in diretta: video e reazioni in studio; Uomini e Donne: tutte le coppie nate in questa edizione e il gran finale con la scelta di Gianmarco Steri; Uomini e donne, stasera 30 maggio la scelta di Gianmarco Steri: le anticipazioni; Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale 5: ecco quando. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Uomini e Donne: Gianmarco Steri ha già fatto una proposta importante a Cristina

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

“Me lo ha già chiesto” Uomini e Donne, la proposta di Gianmarco a Cristina subito dopo la scelta: fan emozionati

Da bigodino.it: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, appena scelti a Uomini e Donne, pensano alla convivenza condividendo momenti divertenti e tenere quotidianità, dimostrando affiatamento e sintonia fin dai primi gio ...

Gianmarco Steri e Cristina: la nuova coppia di Uomini e Donne svela i dettagli della loro relazione

Come scrive ecodelcinema.com: Gianmarco Steri e Cristina ufficializzano la loro relazione a Uomini e Donne, rivelando progetti di convivenza e un legame sempre più forte, condividendo momenti di gioia con amici comuni.