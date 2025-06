Uno Stato per la Palestina Tensione Parigi-Tel Aviv L’ambasciatore | è presto

Roma, 1° giugno 2025 – Le recenti affermazioni di Macron sull'istituzione di uno stato per la Palestina infiammano le tensioni tra Parigi e Tel Aviv, in un contesto geopolitico delicato. L'ambasciatore Giampiero Massolo, ex Segretario Generale della Farnesina, sottolinea l'importanza del dialogo con i Paesi arabi moderati. Un punto cruciale per navigare un futuro di pace, dove il silenzio potrebbe essere più pericoloso delle parole. Quale

Ambasciatore, possiamo confidare in evoluzioni positive nelle prossime ore? "Il conflitto arabo-israeliano è virtualmente irrisolvibile. Bisogna puntare al raggiungimento di un assetto favorevole all'Occidente e più duraturo possibile. È la logica degli accordi diAbramo: sostituire alla contrapposizione ideologica misure di convivenza dal basso che si basino sul commercio, sugli interessi condivisi su una base culturale possibilmente comune.

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina

Il consiglio comunale di Napoli si prepara a discutere una mozione importante, proposta da Pd, M5S e Avs, per riconoscere la Palestina come Stato democratico e sovrano.

