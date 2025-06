Uno spazio commenti senza insulti | perché abbiamo scelto e sviluppato un moderatore Ai

In un’era in cui le polemiche si scatenano a colpi di tastiera, Citynews introduce un moderatore AI per garantire uno spazio commenti privo di insulti. Questa innovazione non solo tutela il dibattito civile, ma rappresenta anche un passo verso una comunicazione più sana online. In un contesto dove il confronto è fondamentale, possiamo finalmente discutere e crescere insieme, senza cadere nel baratro dell’offesa. Scopri come il futuro del dialogo sta evolvendo!

Da sempre i giornali del gruppo Citynews si impegnano a essere uno spazio di confronto e dibattito, un luogo dove le idee possono incontrarsi e scontrarsi, arricchendo il panorama delle opinioni. Le decisioni dei politici, le dichiarazioni, gli eventi o gli avvenimenti di cronaca sono l'innesco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Uno spazio commenti senza insulti: perché abbiamo scelto e sviluppato un moderatore Ai

Scopri altri approfondimenti

Uno spazio commenti con sempre meno insulti. Perché abbiamo scelto e sviluppato un moderatore Ai

Benvenuti nello spazio commenti di ViterboToday, dove grazie al nostro moderatore AI, stiamo contribuendo a ridurre gli insulti e favorire un confronto più civile e costruttivo.

Cerca Video su questo argomento: Spazio Commenti Senza Insulti Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Uno spazio commenti senza insulti: perché abbiamo scelto e sviluppato un moderatore Ai; Uno spazio commenti senza insulti: perché abbiamo scelto e sviluppato un moderatore Ai; Uno spazio per i commenti, ma senza insulti: ecco perché abbiamo scelto e sviluppato un moderatore Ai; Uno spazio commenti senza insulti: perché abbiamo scelto e sviluppato un moderatore Ai. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Uno spazio per i commenti senza insulti: perché abbiamo sviluppato un moderatore Ai

Riporta agrigentonotizie.it: Le testate Citynews sono tra i pochi giornali ad aver mantenuto, negli anni, un proprio spazio commenti nelle app: una decisione molto apprezzata ma difficile da gestire, tra troll ed hater. L'intelli ...

Commenti senza insulti e violenza, NapoliToday sceglie un moderatore Ai

Secondo napolitoday.it: Le testate Citynews sono tra i pochi giornali ad aver mantenuto, negli anni, un proprio spazio commenti nelle app: una decisione molto apprezzata ma difficile da gestire, tra troll ed haters. L'intell ...

Uno spazio per i commenti senza insulti: perché abbiamo sviluppato un moderatore Ai

palermotoday.it scrive: Mesi fa, abbiamo preso una decisione importante, un passo necessario per preservare l'integrità e il valore del nostro spazio commenti ... può essere ascoltata senza il rumore di fondo degli ...