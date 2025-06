Uno schiaffo a Perugia | dura condanna di Squarta dopo l’oltraggio alla Fontana Maggiore

Un gesto che offende la bellezza e la storia di Perugia, simbolo di cultura e tradizione. L’eurodeputato Marco Squarta lancia un forte monito: "È ignoranza, non leggerezza". Questo episodio riaccende il dibattito sulla salvaguardia dei beni culturali, sempre più minacciati da atti vandalici. La provocazione è chiara: siamo tutti custodi del nostro patrimonio. Riflessioni profonde ci attendono, per non permettere che l'ignoranza prevalga sulla bellezza.

“Quello che hai fatto non è leggerezza: è ignoranza, è uno schiaffo in faccia a un’intera città.” Con queste parole l’eurodeputato umbro Marco Squarta (FdI), ex presidente dell’Assemblea legislativa regionale, ha commentato duramente l’episodio che ha scosso Perugia: un uomo ha scavalcato la recinzione della Fontana Maggiore e ha urinato all’interno della vasca. Il gesto, ripreso da alcuni passanti e diffuso rapidamente sui social, ha suscitato una valanga di indignazione. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti, supportate dalle immagini delle videocamere di sorveglianza installate nell’area, per identificare il responsabile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Uno schiaffo a Perugia”: dura condanna di Squarta dopo l’oltraggio alla Fontana Maggiore

