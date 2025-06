Uno di noi riconoscimento ai giovani che non fanno notizia

In un'epoca in cui i titoli sensazionalistici dominano le notizie, emerge una luce brillante: i giovani che, silenziosamente, si impegnano per il bene comune. L’Amministrazione Comunale celebra questi ragazzi, simboli di una generazione che sceglie l'empatia e la solidarietà . È fondamentale dare voce a chi costruisce ponti invece di alzare muri, creando un esempio positivo da seguire. Scopriamo insieme queste storie straordinarie!

Per ciascun ragazzo che sale alla ribalta delle cronache con atteggiamenti e azioni provocatori e violenti ce ne sono molti che, senza clamore, ogni giorno si distinguono per un comportamento solidale, empatico e gentile, dimostrando attenzione all'altro: ne è convinta l’Amministrazione Comunale. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - "Uno di noi", riconoscimento ai giovani che non fanno notizia

