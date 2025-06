Università degli Studi di Perugia | la visione di Marianelli per il Polo di Terni creare un nuovo Dipartimento

Massimiliano Marianelli, candidato a Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, propone un ambizioso piano per il Polo di Terni: la creazione di un nuovo dipartimento. In un contesto in cui l’istruzione si fa sempre più strategica per lo sviluppo locale, questa iniziativa mira a potenziare le sinergie tra università e territorio. Un passo decisivo per un futuro accademico che non solo forma, ma innova e coinvolge!

Massimiliano Marianelli, candidato alla carica di Rettore dell' Università degli Studi di Perugia per il sessennio 2025-2031, ha inviato una lettera aperta alla comunità accademica del Polo di Terni, delineando la sua strategia per valorizzare e rafforzare la presenza dell'Ateneo sul territorio. Dopo settimane di incontri e confronti con docenti, personale, studenti e collaboratori, Marianelli ha posto l'accento sull'importanza di fare di Terni non solo una sede decentrata, ma un vero e proprio laboratorio di innovazione, formazione e relazioni con le istituzioni locali, le imprese e la cittadinanza.

