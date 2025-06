Ungheria | celebrazione della Festa delle Barche Drago a Budapest

A Budapest, il 31 maggio 2025, la Festa delle Barche Drago prenderà vita in un'esplosione di colori e tradizioni. Questo festival, che celebra l'antico poeta cinese Qu Yuan, non è solo un evento locale, ma si inserisce in un trend globale di riscoperta delle culture orientali. Mentre le danze del drago danzano sulle acque, scopri come questa celebrazione unisce comunità e celebra la storia. Non perdere l'occasione di vivere un momento magico!

Persone inscenano una danza del drago in celebrazione della Festa delle Barche Drago a Budapest, in Ungheria, il 31 maggio 2025. La Festa delle Barche Drago, nota anche come Festival di Duanwu, e' una tradizionale festivita' cinese per commemorare l'antico poeta cinese Qu Yuan del Periodo degli Stati combattenti (475-221 a.C.). Celebrata il quinto giorno del quinto mese del calendario lunare cinese, quest'anno la festivita' e' caduta il 31 maggio. Una donna posa per delle foto di fronte a un'installazione a tema zongzi, un alimento tradizionale cinese per celebrare la Festa delle Barche Drago, a Budapest, in Ungheria, il 31 maggio 2025.

