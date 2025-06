un altra sfida all ultima zuppa salgono sul ring molise e toscana

Il BrodettoFest accende i riflettori su una sfida culinaria che va oltre il piatto: Molise contro Toscana! Al Palabrodetto, oggi si gioca il futuro della tradizione gastronomica italiana con "Bro.Det 3.0" e "Quasi un Cacciucco". Un evento che celebra la biodiversità marina e l'arte culinaria, in un'epoca in cui il cibo diventa sempre più un simbolo di identità culturale. Chi sarà il re delle zuppe? Preparati a gustare!

Ottima partenza per BrodettoFest che in due giorni ha portato al Lido di migliaia di visitatori. Oggi, alle 13, al palabrodetto proseguono le sfide della Gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce: si confrontano "Bro.Det 3.0" di Domenico Ruggeri di Termoli (Molise) e "Quasi un Cacciucco" del toscano Paolo Fiaschi. Nel pomeriggio lo spazio Brodetto&Wine, alla cavea, propone degustazioni guidate: alle 18 le etichette vitivinicole Marche Igt e in particolare Charonnay, Pinot Nero e San Giovese, alle 19.30 è la volta dei distillati e alle 21 delle etichette di Pergola Doc Aleatico. Alle 19, il palco centrale ospita il terzo appuntamento della rubrica "In profondità" dal titolo " Mar Adriatico, una ricchezza in pericolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it