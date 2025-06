Un’agonia minuti interi Martina uccisa dall’ex a 14 anni | solo ora la verità sulla sua morte orribile

Martina Carbonaro, solo 14 anni, è diventata l'ennesima vittima di una violenza che segna profondamente la nostra società. La sua storia ci ricorda l'urgenza di affrontare il tema dei maltrattamenti e della misoginia, un problema sempre più presente nei discorsi pubblici. La verità sulla sua morte, ora svelata, non può rimanere inascoltata: bisogna fare di più per proteggere le giovani donne e garantire loro un futuro libero dalla paura.

Un caso che continua a commuovere l'Italia, quello della giovanissima Martina Carbonaro, morta a soli 14 anni sotto i colpi feroci dell'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, che non accettava la fine della loro relazione. Una tragedia, l'ennesima, inaccettabile, con modalità purtroppo già viste in tanti altri casi in cui le vittime sono donne aggredite da chi diceva di voler loro bene. Un caso che si sta arricchendo proprio in queste ore, purtroppo, di nuovi drammatici dettagli. Martina è stata uccisa da Alessio, come spiegato dallo stesso autore del delitto durante la confessione resa agli investigatori, perché aveva rifiutato un abbraccio da parte dell'ex.