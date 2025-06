Una scorpacciata di mare e amore A casa di Assunta

Immergiti in un esperienza gastronomica senza tempo a "Casa di Assunta" a Ponza, dove ogni piatto racconta una storia d'amore e mare. In un'epoca in cui il cibo è diventato sempre più impersonale, questo ristorante custodisce gelosamente le tradizioni culinarie locali, offrendo sapori autentici che risvegliano i ricordi. Scopri perché la vera cucina non è solo nutrimento, ma un viaggio nei sentimenti e nella memoria. Non perdere l'occasione di assaporare una scorpacciata

C’è una casa a Ponza che profuma di storia, di mare e di ricordi. Non ha insegne luminose né vetrine sfacciate, eppure tuti sanno dove si trova. È la casa di Assunta, oggi ristorante e rifugio dell’anima, che continua a parlare con la voce calda dei suoi piatti e con la memoria viva di una . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Una scorpacciata di mare e amore A casa di Assunta

