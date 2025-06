Una partita che vale una stagione Mister D’Angelo predica sicurezza | Giocare queste gare è bellissimo

Nella notte cruciale per lo Spezia, mister D'Angelo punta sulla sicurezza: "Giocare queste gare è bellissimo". Questa partita non è solo un semplice match, ma un crocevia che potrebbe cambiare il destino di una stagione intera. In un calcio sempre più caratterizzato da pressioni e aspettative, la serenità può fare la differenza. Riusciranno i ragazzi a trasformare la tensione in energia positiva? Non perderti il brivido di questa sfida!

La Spezia, 1 giugno 2025 – Tra poche ore lo Spezia si giocherà una stagione intera in novanta minuti nella decisiva sfida di ritorno dei play-off che porterà con sé inevitabilmente un carico di tensione enorme e che avrà inizio stasera alle 20.30. Nonostante la pressione per un match che potrebbe regalare la Serie A o che al contrario potrebbe spezzare il sogno di una città mai così unita mister Luca D’Angelo sembra apparentemente tranquillo. “Sono abbastanza sereno e dal punto di vista emotivo sto vivendo bene la situazione”. Un grandissimo supporto arriverà dal pubblico che non solo si limiterà a rispondere presente, ma che riempirà ogni angolo di uno stadio da grandi palcoscenici e da tutto esaurito per poter dare una spinta in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una partita che vale una stagione. Mister D’Angelo predica sicurezza: “Giocare queste gare è bellissimo”

