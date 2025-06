Una panchina rosa per Giulia Tramontano e il piccolo Thiago al Giordani

Inaugurata la prima Panchina Rosa a Caserta, un simbolo di amore e memoria dedicato a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago. La madre di Giulia ha condiviso il suo profondo dolore, trasformando un momento tragico in un messaggio di speranza. Questo gesto non è solo un tributo, ma un passo importante contro la violenza di genere, un tema sempre più centrale nella nostra società . La panchina invita a riflettere e a compiere azioni concrete per il cambiamento.

All’Istituto Giordani di Caserta è stata inauguratala prima Panchina Rosa nel casertano, dedicata a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago. Per l’occasione, è intervenuta in collegamento online la madre di Giulia, portando la sua testimonianza e il suo dolore, inserendosi nel percorso giĂ . 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Una panchina rosa per Giulia Tramontano e il piccolo Thiago al Giordani

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Panchina Rosa Giulia Tramontano Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Caserta. Una panchina rosa per ricordare Giulia Tramontano e Thiago: al Giordani un forte messaggio contro la violenza; Senago, commemorazione per Giulia Tramontano e il piccolo Thiago a 2 anni dal femminicidio; Caserta, all'istituto Giordani una panchina rosa dedicata a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago; Senago, omicidio Tramontano: il ricordo due anni dopo. “Non solo per Giulia, per tutte le donne”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

CASERTA - La mamma di Giulia Tramontano al Giordani per l’inaugurazione della panchina rosa dedicata alla figlia GUARDA LE FOTO

Secondo casertafocus.net: 18:40:20 CASERTA. All'Istituto Giordani di Caserta è stata inauguratala prima Panchina Rosa nel Casertano, dedicata a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago. Per l'occasione, è intervenuta in collegam ...

All’Istituto Giordani Caserta inaugurata la prima Panchina Rosa del casertano

Da casertaweb.com: All’Istituto Giordani di Caserta è stata inaugurata la prima Panchina Rosa del territorio casertano, un simbolo contro la violenza di genere dedicato a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago, vittime d ...

Un mazzo di fiori sulla panchina rossa per ricordare Giulia e Thiago Tramontano

Come scrive primamilanoovest.it: Un mazzo di fiori sulla panchina rossa per ricordare Giulia e Thiago Tramontano. Momento di commemorazione a due anni dalla scomparsa.