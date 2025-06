Una medaglia alla memoria | lo Stato onora Biagio Cirillo ex Internato militare italiano

In un'epoca in cui i valori della memoria e del rispetto per il passato sono sempre più cruciali, la medaglia d'onore conferita alla memoria di Biagio Cirillo è un gesto potente. Questo ex internato militare, arruolatosi a soli 19 anni, diventa simbolo di un sacrificio che non deve essere dimenticato. La sua storia ci ricorda l'importanza di onorare le vite di chi ha vissuto momenti drammatici per la nostra libertà. Celebriamo insieme il coraggio!

In occasione della Festa della Repubblica, nel corso delle celebrazioni ufficiali del 2 giugno promosse dalla prefettura di Reggio Calabria, sarà conferita alla memoria di Biagio Cirillo la medaglia d’onore del presidente della Repubblica. Arruolato nel Regio Esercito a 19 anni, Cirillo fu. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Una medaglia alla memoria: lo Stato onora Biagio Cirillo, ex Internato militare italiano

Cerca Video su questo argomento: Medaglia Memoria Stato Onora Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

SAN FERDINANDO (RC) - Inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri intitolata al Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Civile “Alla Memoria” Antonino Marino.; Pompei onora Salvo D’Acquisto: il quadro del Venerabile nella scuola a lui intitolata; Il Generale dell'Arma Ubaldo Del Monaco sul Gargano: Continuate ad onorare la memoria di Di Gennaro; Schio rende omaggio alla memoria di Pietro Garbin. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Capistrello onora la memoria dei 33 Martiri nel giorno della Liberazione (foto)

Riporta marsicalive.it: Amministratori e cittadini hanno onorato la memoria dei 33 Martiri trucidati dai nazisti il 4 giugno 1944. Quest’anno ricorrono i venti anni dal riconoscimento della Medaglia d’oro al valor ...

La città onora di nuovo la memoria del carabiniere-eroe Foggi

Si legge su lanazione.it: è stato trasmesso negli istituti scolastici per tramandare alle nuove generazioni un esempio di coraggio e dedizione ai propri compiti di servizio. Per non disperdere la memoria del giovane ...

Coraggio e sacrificio: Nuoro onora la memoria di Mauro Gigli – Medaglia d’oro al Valor Militare

Da cronachenuoresi.it: hanno avviato una serie di attività storico-culturali per commemorare la figura della Medaglia d’oro al Valor Militare, sottotenente Mauro Gigli, cui è dedicata la caserma di Pratosardo, sede del ...