Una mano a chi ha più bisogno Successo dell’iniziativa Donacibo

Un gesto che scalda il cuore: l'iniziativa "Donacibo" ha raccolto oltre 5mila kg di alimenti a lunga conservazione, dimostrando che la solidarietà può fare la differenza. In un periodo in cui le disuguaglianze sociali crescono, le scuole si trasformano in veri e propri centri di aiuto per chi è in difficoltà. Investire nel futuro significa anche prendersi cura dei più vulnerabili; ogni piccolo gesto conta! Unisciti al cambiamento.

Si è conclusa con un risultato molto significativo: donati oltre 5mila kg di prodotti alimentari a lunga conservazione. Successo della raccolta solidale “Donacibo” che da qualche anno si svolge nelle scuole di ogni ordine e grado con lo scopo di raccogliere cibo da destinare a persone e famiglie in situazione di indigenza segnalate dai servizi sociali e dai centri d’ascolto parrocchiali. La raccolta è cresciuta negli anni registrando un crescente coinvolgimento di alunni, insegnanti e genitori, segno che questo semplice gesto di carità ha una valenza altamente educativa, che aiuta a crescere nella responsabilità verso se stessi, verso gli altri e verso l’uso dei beni di cui si dispone quotidianamente, senza spreco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una mano a chi ha più bisogno. Successo dell’iniziativa Donacibo

