Una festa per celebrare i 45 anni di servizio dell' Antincendio Monte Medale

Sabato 31 maggio, una grande festa ha celebrato i 45 anni di servizio della Squadra Antincendio Boschivo del Gruppo Alpini Monte Medale. Un traguardo che non solo segna la dedizione di questi volontari, ma sottolinea anche l'importanza crescente della salvaguardia del nostro patrimonio naturale in un contesto climatico sempre più sfidante. Scopriremo insieme come il loro impegno possa ispirare anche altre comunità a prendersi cura dell'ambiente!

Sabato 31 maggio si è svolta la festa in onore della Squadra Antincendio Boschivo del Gruppo alpini Monte Medale di Rancio-Laorca, che quest'anno celebra i suoi primi 45 anni di servizio a protezione del patrimonio naturale. Un lavoro di fondamentale importanza per tutto il territorio lecchese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Una festa per celebrare i 45 anni di servizio dell'Antincendio Monte Medale

