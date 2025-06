Una donna alla guida dell' associazione Gens Nova | Maria De Tommaso eletta presidente nazionale

Una svolta storica per l'associazione Gens Nova: Maria De Tommaso è stata eletta presidente nazionale, portando una forte leadership femminile nel sociale. Con anni di esperienza come volontaria, Maria è pronta a intensificare l'impegno contro le discriminazioni e a tutelare i più vulnerabili. Questo cambio al vertice non solo rappresenta un traguardo personale, ma è anche un segnale potente di un'onda di rinnovamento che attraversa il panorama associativo italiano.

Una guida tutta al femminile per l'associazione Gens Nova. Alla presidenza nazionale della onlus, fondata dall'avvocato Antonio La Scala e da anni impegnata nel sociale per la tutela dei soggetti deboli e il contrasto alle discriminazioni, è stata eletta Maria De Tommaso. Da tempo volontaria. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Una donna alla guida dell'associazione Gens Nova: Maria De Tommaso eletta presidente nazionale

Cerca Video su questo argomento: Donna Guida Dell Associazione Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Una donna alla guida dell'associazione Gens Nova: Maria De Tommaso eletta presidente nazionale; A Villa Lodi Fé la mostra di fine corso “L’arte sullo sgabello” dell’associazione culturale SCultura; Referendum dell’8-9 giugno, la guida Anffas per un voto accessibile anche a tutti; Marta Borsi nuova presidente. Andrea Tonelli vice. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Una donna alla guida dell'associazione Gens Nova: Maria De Tommaso eletta presidente nazionale

Secondo baritoday.it: Da anni volontaria della Onlus, prende il posto di Antonio Genchi. Ad affiancarla, in qualità di vicepresidente, Anna Bongallino ...

Susana Malcorra, GWL Voices: «E' ora di una donna alla guida dell'Onu»

Da ilmessaggero.it: a cui abbiamo chiesto di commentare i risultati dell’indagine. La GWL Voices «è un’associazione di donne che sono state leader nel sistema multilaterale o hanno avuto posizioni di guida nel ...

Dall’azienda di famiglia alla guida dell’Ance. Italia “ingessata” sulla rigenerazione urbana

Come scrive repubblica.it: Donne Impresa è Federica Brancaccio, 63 anni, presidente dell’Ance, associazione nazionale costruttori, e amministratrice unica della Brancaccio Costruzioni, ...