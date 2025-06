Una domenica di paura a Rimini per un incendio video

Le fiamme si sono sviluppate sul retro dell'inceneritore di Coriano, il fumo visibile a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una domenica di paura a Rimini per un incendio, video

Ne parlano su altre fonti

Principio d’incendio all’ex Rds stadium: fumo e paura. Nessun ferito; Incendio a San Giovanni Marignano, paura a Montalbano: rogo in una casa, ustionato un giovane che si trovava a; Incendia la villetta dove era ai domiciliari: attimi di paura a San Giovanni in Marignano; Appicca fuoco alla propria villetta: paura a San Giovanni in Marignano / Video. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Incendio, il fumo dall'inceneritore di Coriano: le foto

Segnala ilrestodelcarlino.it: Le fiamme si sono sviluppate sul retro dell'impianto. La densa colonna nera visibile anche dall'A14 e dalle spiagge di Rimini e Riccione domenica 1 giugno 2025. Foto Manuel Migliorini ...

Incendio a Rimini, a fuoco il complesso di Hera Ambiente a Raibano di Coriano

Scrive informazione.it: Scoppia un incendio al complesso Hera Ambiente di Raibano: plastica in fiamme, maxi colonna di fumo nero in cielo Un incendio è scoppiato questo pomeriggio (domenica 1 giugno), intorno alle 16, al com ...

Incendio all’impianto di Raibano, fumo visibile da molti chilometri

informazione.it scrive: Scoppia un incendio al complesso Hera Ambiente di Raibano: plastica in fiamme, maxi colonna di fumo nero in cielo Un incendio è scoppiato questo pomeriggio (domenica 1 giugno), intorno alle 16, al com ...