Una bisca al Tempio Voltiano

Sotto il cielo di Como, il fascino del gioco d’azzardo ha attirato turisti ignari in una truffa ai limiti del grottesco. Un imbroglione romeno ha allestito una bisca improvvisata davanti al tempio Voltiano, sfruttando l’attrazione del lago. Questo episodio mette in luce un trend inquietante: l’illustrazione della vulnerabilità dei viaggiatori. La curiosità può trasformarsi in rischio, proprio come il brivido del gioco. Non lasciatevi ingannare!

Affascinati dal gioco d’azzardo più che dal lago alcuni turisti stranieri sono stati truffati da un 38enne di nazionalità rumena che l’altro giorno ha improvvisato una bisca di fronte al tempio Voltiano, proponendo vincite mirabolanti al gioco delle tre campanelle, variante di quello delle tre carte. Nonostante un tentativo di fuga l’uomo è stato fermato dagli agenti della polizia e denunciato in stato di libertà per aver messo in atto un gioco d’azzardo. Con sé aveva, oltre al materiale per il gioco d’azzardo, campanelle e pallina di metallo, la somma di circa 190 euro e 150 dollari americani, probabile frutto dell’attività illecita, il tutto sequestrato dai poliziotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una bisca al Tempio Voltiano

