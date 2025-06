Un umbro su tre resta fumatore | Serve maggiore prevenzione

In Umbria, quasi un terzo degli adulti continua a fumare, rendendo la regione una delle più critiche in Italia. Questi dati, diffusi durante la Giornata mondiale contro il tabacco, evidenziano l'urgenza di potenziare le campagne di prevenzione. È un richiamo per tutti: la salute è un valore da proteggere! La sfida è aperta e coinvolge non solo i fumatori, ma l'intera comunità. Smettere si può, e insieme possiamo farlo!

PERUGIA – Quasi un umbro su tre è fumatore, mentre il 15,7% dei 18-69enni ha smesso. Con la nostra regione che è la terza peggiore in Italia per chi fa uso di sigarette ‘classiche’ o elettroniche. Sono gli ultimi dati diffusi dal sistema Passi dell’ Istituto superiore di Sanità in occasione della Giornata mondiale contro il tabacco, secondo cui in Umbria il 28,2% dei maggiorenni fuma: peggio solo la Campania (28,4) 3 il Molise (31,4). L’elemento che ‘consola’ è comunque la percentuale che è il leggero calo rispetto alla precedente rilevazione (20222023): allora infatti i fumatori in questa fascia di età erano il 28,7% nella nostra regione, ma in aumento sul 27,6% del 21-22. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un umbro su tre resta fumatore: "Serve maggiore prevenzione"

