Un tipo imprevedibile 2 | ecco il trailer ufficiale del nuovo film con Adam Sandler

L'attesa è finita! Il 25 luglio su Netflix arriva "Un tipo imprevedibile 2", il sequel del cult con Adam Sandler. Nel trailer ufficiale, risate e colpi di scena promettono di non deludere i fan. Questo film si inserisce in un trend di revival comici che spopolano nel panorama streaming. Curioso sapere come Sandler affronterà le nuove sfide? Non perdere l’occasione di scoprire il suo ritorno!

Debutta il 25 luglio in streaming su Netflix l'atteso sequel di uno dei più grandi successi dell'attore americano, Happy Gilmore. Ecco il trailer ufficiale di Un tipo imprevedibile 2. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un tipo imprevedibile 2: ecco il trailer ufficiale del nuovo film con Adam Sandler

Leggi anche Un tipo imprevedibile 2, Adam Sandler torna sui campi da golf insieme a Bad Bunny nel trailer del film Netflix - Il ritorno di Adam Sandler nei panni di Happy Gilmore è un evento attesissimo! Con "Un tipo imprevedibile 2", il comico si fa affiancare da Bad Bunny, portando una ventata di freschezza in un cult degli anni '90.

Cosa riportano altre fonti

Un tipo imprevedibile 2, il trailer italiano del film [HD]

Un tipo imprevedibile 2: svelato il trailer ufficiale del film!

Un tipo imprevedibile 2, Adam Sandler torna sui campi da golf insieme a Bad Bunny nel trailer del film Netflix

