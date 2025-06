Un solo calciatore dell’Inter chiede scusa dopo l’umiliazione col PSG | prima il gesto poi le parole

Dopo una finale di Champions League che ha lasciato l'Inter con il morale a terra, Denzel Dumfries si distingue chiedendo scusa ai tifosi. Un gesto che parla più delle parole: in un calcio sempre più focalizzato sull’immagine, la vulnerabilità diventa un atto di coraggio. Questa umiltà potrebbe ispirare una nuova cultura nel mondo del calcio, dove il riconoscimento degli errori può essere il primo passo verso la rinascita.

Tra tutti i giocatori dell'Inter presentatisi ai microfoni delle interviste dopo la finale di Champions League persa in maniera umiliante col PSG, ce n'è stato solo uno che ha chiesto scusa, prima con gesti in campo e poi con parole ai microfoni: Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Chiedo scusa ai tifosi". Le parole di Sinner dopo l'incredibile partita agli Internazionali di Roma

Jannik Sinner si scusa con i tifosi dopo una straordinaria vittoria agli Internazionali d’Italia. In una giornata perfetta per il tennis italiano, Sinner ha battuto il temibile Francisco Cerundolo in due set, contribuendo ai successi di Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti.

