Un sabato con il pienone

Sabato di sole e affollamento: il primo assaggio d'estate ha finalmente portato i bagnanti sulle spiagge. Isabella Mantovani dello chalet "Re Sole" sottolinea come, dopo settimane di pioggia, sia arrivato il momento di godere del mare e della buona cucina. Questo trend di escape nei weekend si sta intensificando, con sempre più italiani pronti a vivere esperienze all’aria aperta. Riscopriamo insieme il piacere di una giornata al sole!

"Eravamo partiti con il bagnino già dal 17 maggio, ma in spiaggia non c’era anima viva a causa del clima. Oggi (ieri, ndr), invece, l’arenile è bello affollato". Isabella Mantovani, dello chalet "Re sole", si dice pronta per l’ estate che verrà : "Molte persone – aggiunge – hanno deciso di passare la giornata al mare e pranzare qui, infatti la sala è piena. Alcuni sono civitanovesi, altri provengono dall’entroterra, mentre ci sono meno umbri. Credo che, in generale, vadano recuperati. Gli stagionali? Lavoriamo molto con i clienti fissi – conclude Mantovani –, che vengono qui da anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Un sabato con il pienone"

Pienone per la Notte dei Musei, in 15mila agli eventi del sabato sera in città

La Notte dei Musei di Modena, sabato 17 maggio, ha riscosso un incredibile successo con oltre 15.000 visitatori.

