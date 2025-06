Un ragazzo d’oro l’Onu omaggia Paolo Rossi con una mostra al Palazzo di Vetro

Un omaggio che va oltre il calcio, quello dedicato a Paolo Rossi dalle Nazioni Unite. "Un ragazzo d’oro" non è solo un titolo, ma un richiamo ai valori universali di unità e spirito di squadra che lo sport incarna. Dall'28 maggio al 7 giugno al Palazzo di Vetro, questa mostra celebra la leggenda di Rossi, simbolo di come la passione possa unire culture e nazioni in un momento di gioia collettiva. Scopri come il pallone può diventare un messaggero di pace!

«Paolo Rossi, un ragazzo d’oro». È questo il titolo dell’ omaggio che le Nazioni Unite hanno voluto dedicare all’iconico attaccante della nazionale italiana, protagonista assoluto del Mondiale dell’82. Dal 28 maggio al 7 giugno, il Palazzo di Vetro ospita una mostra commemorativa senza precedenti. Dieci giorni all’insegna dei valori di pace e sport di cui Paolo è stato lodevole esportatore, con autenticità e passione. L’iniziativa è stata promossa dalla Paolo Rossi Foundation con il patrocinio della rappresentanza italiana all’Onu e il contributo della Fifa. Un percorso immersivo tra sport e impegno sociale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «Un ragazzo d’oro», l’Onu omaggia Paolo Rossi con una mostra al Palazzo di Vetro

Paolo Rossi, il “Ragazzo d’Oro” all’ONU: prima mostra sportiva italiana a New York

Paolo Rossi, leggendario campione del calcio italiano, fa ancora parlare di sé. Dopo aver conquistato il cuore di milioni di tifosi, è il primo sportivo italiano a portare il suo talento all'ONU, partecipando alla prima mostra sportiva italiana a New York.

